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Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 финансовый год

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал закон, утверждающий оборонный бюджет на 2025 финансовый год, сообщил Белый дом.

"В понедельник, 23 декабря, президент подписал в качестве закона (...) акт о (...) средствах на национальную оборону на 2025 финансовый год", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В минувшую среду сенат проголосовал за принятие оборонного бюджета в размере $895 млрд.

"За" проект высказались 85 сенаторов, "против" - 14. Для его одобрения требовалось не менее 60 голосов.

Неделей ранее бюджет 281 голосами против 140 также приняли в палате представителей.

По данным издания The Hill, бюджет предусматривает выделение средств на усиление присутствия военных США в Индо-Тихоокеанском регионе, на производство новых сухопутной техники и самолетов, строительство кораблей, а также на повышение зарплаты для всех служащих ВС США.

США Белый дом Джо Байден
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