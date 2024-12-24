Президент Эстонии выступил против демонтажа памятника Барклаю де Толли

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис не видит причины для удаления в Тарту памятника российскому генерал-фельдмаршалу и герою Отечественной войны 1812 года Михаилу Барклаю де Толли.

"Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю де Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры", - сказал глава государства в интервью телерадиовещанию ERR. Карис напомнил, что российский генерал-фельдмаршал связан с Эстонией.

В октябре в столице Латвии снесли памятник Барклаю де Толли, который располагался на площади Эспланады.

Со своей стороны, в Эстонии заявили о готовности установить его у себя на юго-востоке страны. Генерал-фельдмаршал, прах которого покоится неподалеку от города Валга, является одной из наиболее известных исторических фигур, связанных со страной.