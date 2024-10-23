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Эстония готова забрать у Латвии памятник Барклаю де Толли

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии предложили перенести к себе из Латвии памятник российскому полководцу, генерал-фельдмаршалу, герою Отечественной войны 1812 года Михаилу Барклаю де Толли, который собираются демонтировать в Риге.

Как сообщает портал телерадиовещания ERR, по мнению руководителей муниципалитета Йыгевасте, можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы перенести демонтируемую в Риге статую в Йыгевесте, место последнего упокоения полководца.

"Это был командир прибалтийского немецко-шотландского происхождения, служивший царской России. В то же время важно и то, почему мавзолей находится именно здесь - он владел мызой (усадьбой - ИФ) Йыгевесте и сам хотел здесь жить. И что примечательно в истории: говорят, что это был человек, который выучил эстонский язык", - сказал председатель волостного собрания и член парламента Майдо Руусманн.

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Согласно решению Рижской думы, принятому 16 октября, памятник русскому полководцу будет убран из центра города в течение трех месяцев. Статую после демонтажа планируется вернуть предпринимателю Евгению Гомбергу, по чьей инициативе реплика памятника была установлена на исторический постамент в 2002 году. Скульптурную композицию воссоздал петербургский скульптор, ученик Михаила Аникушина Алексей Мурзин.

Оригинальный памятник Барклаю де Толли был установлен на Эспланаде (парк в центре Риги) в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона и с учетом связей генерал-фельдмаршала с Ригой и Лифляндией. Военачальник был представлен во весь рост, с фельдмаршальским жезлом в правой руке; на голове у него треуголка с султаном. Автором памятника был немецкий скульптор Вильгельм Вандшнайдер. Постамент был изготовлен в Финляндии, а бронзовая скульптура была отлита в Германии.

В 1915 году, во время Первой мировой войны статуя была демонтирована в целях эвакуации и вывезена из Риги, но затем безвозвратно утеряна.

Эстония Латвия Михаил Барклай де Толли
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