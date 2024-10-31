В Риге демонтировали памятник Барклаю де Толли

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В центре Риги демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр латвийской столицы Вилнис Кирсис.

Как передает агентство LETA, с Эспланады (парк в центре города) минувшей ночью убран и постамент, на котором был установлен памятник.

Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи Барклая де Толли 16 октября.

Статую после демонтажа планируется вернуть предпринимателю Евгению Гомбергу, по чьей инициативе реплика памятника была установлена на исторический постамент в 2002 году. Воссоздание скульптурной композиции осуществил петербургский скульптор, ученик Михаила Аникушина Алексей Мурзин.

Оригинальный памятник Барклаю де Толли был установлен на Эспланаде в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона и с учетом связей генерал-фельдмаршала с Ригой и Лифляндией. Военачальник был представлен во весь рост, с фельдмаршальским жезлом в правой руке; на голове у него треуголка с султаном. Автором памятника был немецкий скульптор Вильгельм Вандшнайдер. Постамент был изготовлен в Финляндии, а бронзовая скульптура была отлита в Германии.

В 1915 году, во время Первой мировой войны статуя была демонтирована в целях эвакуации и вывезена из Риги, но затем безвозвратно утеряна.

В Эстонии уже предложили перенести памятник Барклаю де Толли из Латвии в населенный пункт Йыгевасте, место последнего упокоения полководца. "Это был командир прибалтийского немецко-шотландского происхождения, служивший царской России. В то же время важно и то, почему мавзолей находится именно здесь - он владел мызой (усадьбой - ИФ) Йыгевасте и сам хотел здесь жить. И что примечательно в истории: говорят, что это был человек, который выучил эстонский язык", - отмечал председатель волостного собрания Йыгевасте и член парламента Майдо Руусманн.