Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Перед катастрофой экипаж сообщил диспетчерам об отказе одной из основных систем

Архивное фото Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Отказ техники мог привести к крушению самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров, - сказал собеседник агентства. - Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной".

Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал близ Актау и загорелся. На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа.

"По предварительным данным, выжили до 10 человек, может больше, на месте помощь оказывается", - сообщили "Интерфаксу" в службах авиационного поиска и спасения. По предварительным данным Минздрава Казахстана, выжили минимум шестеро.

В МЧС Казахстана сообщили, что пожар на месте падения лайнера полностью потушен.

AZAL заявила, что самолет совершил вынужденную посадку.