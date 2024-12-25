Казахстанские медики уточнили, что при крушении самолета близ Актау выжили 14 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Число выживших при крушении самолета Баку-Грозный в Казахстане увеличилось до 14 человек, сообщили в управлении здравоохранения Магистауской области.

Уточняется, что они госпитализированы в Мангистаускую областную больницу в Актау.

Ранее со ссылкой на данные медиков сообщалось, что среди госпитализированных один ребенок.

В оперштабе пояснили, что выжившие в основном сидели в хвостовой части самолета.

Самолет Аzerbaijan airlines потерпел крушение утром 25 декабря близ казахстанского Актау. Пассажирский лайнер следовал из Баку в Грозный.

Как проинформировали в службах аэропорта Грозного, "сначала самолёт был перенаправлен в Махачкалу, затем по метеоусловиям в Актау. Однако там совершить посадку не смог и потерпел крушение".

Кроме того, "из 67 пассажиров большинство россияне, остальные и экипаж - граждане Азербайджана", добавил собеседник агентства.