По уточненным данным, на борту упавшего в Актау самолета находились 69 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На борту самолета, потерпевшего крушение близ Актау в среду, находились 69 человек, а не 67, сообщил начальник управления сил и средств аварийно-спасательных служб департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Кайрат Жанаспаев.

"По предварительной информации, на борту самолета находились 69 человек, из них пять человек - экипаж", - сказал Жанаспаев.

Ранее сообщалось о 67 находившихся на борту.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился близ Актау в среду. МЧС Казахстана известно уже о 28 выживших после авиакатастрофы. По данным медиков, на месте крушения самолета в Актау обнаружены тела четырех погибших.

На борту самолета были граждане Азербайджана, Казахстана, России и Киргизии, выжившие в основном находились в хвостовой части лайнера.

Самолет летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за плохой погоды сначала в Махачкалу, затем - в Актау. Неподалеку от Актау он упал и загорелся.