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Выжившие в авиакатастрофе в Актау сидели в хвостовой части самолета

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Выжившие при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау в основном сидели в хвостовой части самолета, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе на месте ЧС.

Также там уточнили, что на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шестеро граждан Казахстана и три гражданина Киргизии.

В больницу доставлены уже 25 выживших в результате падения самолета близ Актау, сообщили в МЧС Казахстана.

В AZAL ранее сообщили, что на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа.

Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines утром упал недалеко от Актау и загорелся. По данным оперштаба на месте ЧС, экипаж пытался совершить аварийную посадку в ручном режиме после отказа автоматических систем.

"Экипаж подал сигнал бедствия в 8:35 и доложил об отказе системы управления. Затем в 8:49 запросил аварийную посадку в Актау и пытался совершить ее в режиме direct mode. Однако в 9:28 самолет столкнулся с землей", - сказали в оперштабе.

В аэропорту Грозного сообщили, что из-за плохой погоды это рейс сначала перенаправили в Махачкалу, затем - в Актау.

Актау Казахстан МЧС Грозный Azerbaijan Airlines Баку
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