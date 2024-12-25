В Актау число выживших в авиакатастрофе увеличилось до 28 человек
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС Казахстана известно уже о 28 выживших после падения Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.
Там допустили, что выжить могло и больше людей.
По данными Минздрава, все выжившие доставлены в медицинские учреждения в состояниях разной степени тяжести.
"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.
Из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов
По данным медиков, на месте крушения самолета в Актау обнаружены тела 4 погибших.
По данным авиакомпании, на борту всего было 62 пассажира и пять членов экипажа. Это граждане Азербайджана, Казахстана, России и Киргизии. Выжившие в основном находились в хвостовой части лайнера.
Самолет летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за плохой погоды сначала в Махачкалу, затем - в Актау. Неподалеку от Актау он упал и загорелся.
Аэропорт Актау (адмцентр Мангистауской области, на западе Казахстана) близ которого в среду произошло крушение самолета Azerbaijan Airlines, работает в штатном режиме, сообщили агентству в справочной аэропорта. Задерживается только один рейс.