В Актау число выживших в авиакатастрофе увеличилось до 28 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС Казахстана известно уже о 28 выживших после падения Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Там допустили, что выжить могло и больше людей.

По данными Минздрава, все выжившие доставлены в медицинские учреждения в состояниях разной степени тяжести.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

Из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов

По данным медиков, на месте крушения самолета в Актау обнаружены тела 4 погибших.

По данным авиакомпании, на борту всего было 62 пассажира и пять членов экипажа. Это граждане Азербайджана, Казахстана, России и Киргизии. Выжившие в основном находились в хвостовой части лайнера.

Самолет летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за плохой погоды сначала в Махачкалу, затем - в Актау. Неподалеку от Актау он упал и загорелся.

Аэропорт Актау (адмцентр Мангистауской области, на западе Казахстана) близ которого в среду произошло крушение самолета Azerbaijan Airlines, работает в штатном режиме, сообщили агентству в справочной аэропорта. Задерживается только один рейс.