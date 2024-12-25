Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией произошло в среду в 12.26 по эстонскому времени (13:26 по Москве), сообщает эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering.

Причина отключения в настоящее время неизвестна. Эстонский и финский энергооператоры Elering и Fingrid оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину сбоя.

По данным Elering, надежность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. До конца четверга Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступать по EstLink 2.

Если устранение неисправности займет больше времени, то с пятницы на замену EstLink 2 в эстонском регионе будут включены другие генерирующие установки.

EstLink 2 в этом году не работал с января по сентябрь из-за аварии. Его ремонт обошелся в 30 млн евро. Цена на электроэнергию в Эстонии во время ремонта, по данным Elering, выросла на 10%.

Причиной аварии тогда называлось, предположительно, внутреннее короткое замыкание кабеля, но точную причину компания обещала назвать к концу года.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии (воздушный кабель). Мощность кабеля составляет 658 МВт.