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В Финляндии не исключили связь сбоя в работе электрокабеля с Эстонией с актом вандализма

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии не исключают, что сбой в работа электрокабеля Estlink 2 с Эстонией вызван актом вандализма.

"Нельзя исключать возможность вандализма. Но сейчас мы смотрим на эту ситуацию в целом и сообщим о причине неисправности, когда узнаем о ней", - заявил оператор системы электропередачи финской энергетической компании Fingrid Арто Пахкин в пресс-релизе компании.

По данным Fingrid, подключение к электросети кабеля было прервано в 12:26 на Рождество. По данным компании, на момент отключения мощность соединения составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.

В настоящее время электричество между Финляндией и Эстонией по Estlink 2 не поставляется.

По данным Fingrid, исследование неисправности трудоемко.

"Некоторые сотрудники были направлены на подстанцию, некоторые исследуют подводный кабель. Изучаются ситуации как в Финляндии, так и Эстонии. Я думаю, что на то, чтобы найти неисправность, уйдет несколько часов", - говорится в сообщении Fingrid.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в сети X написал, что "прерывание подключения к электросети не повлияет на электроснабжение финнов", "власти бодрствуют и расследуют это дело".

Пресс-секретарь энергетической компании Finnish Energy Юкка Реландер сообщил, что сбой в работе Estlink 2 повлияет на цены на электроэнергию "по крайней мере, незначительно".

По его словам, "на данный момент это нас не касается; иногда бывают ситуации, когда электричество приходит к нам из Эстонии, но это больше экспортный кабель".

Меньшая из связок между Финляндией и Эстонией Estlink 1 работает в штатном режиме.

Мощность передачи электроэнергии Estlink 2 составляет 658 мегаватт, а Estlink 1 - 350 мегаватт.

С точки зрения импорта электроэнергии в Финляндию более важную роль играют кабели Fenno-Ska между Швецией и Финляндией.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока протяженностью более 170 километров, из которых почти 12 километров расположены в качестве подземной кабельной линии на материковой части Эстонии, почти 147 километров проходят по дну Финского залива в качестве подводного кабеля и около 14 километров расположены в качестве воздушной линии на материковой части Финляндии.

Финляндия Эстония Estlink 2
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