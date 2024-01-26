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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сбой в работе энергетической смычки EstLink 2 между Эстонией и Финляндией обнаружен в ночь с четверга на пятницу, его причина на данный момент неизвестна, сообщает агентство BNS.

Проводится расследование причины ЧП. Безопасность энергопоставок в Эстонию гарантирована, и в настоящее время ей ничего не угрожает. До конца пятницы эстонский электросетевой оператор Elering будет использовать активируемые при подобных сбоях резервные мощности в регионе для компенсации объема электроэнергии, которая должна была поступать через EstLink 2.

Если устранение неисправности займет больше времени, с субботы будут задействованы другие свободные генерирующие мощности.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока протяженностью свыше 170 км, около 12 км этой линии проходит в виде наземного кабеля по территории Эстонии, почти 147 км – по дну Финского залива как морской кабель, а около 14 км – как воздушная линия по территории Финляндии.

Эстония Финляндия EstLink 2
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