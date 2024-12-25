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Судно под флагом Гонконга было вблизи кабеля EstLink 2 во время нарушения его работы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Во время прекращения работы эстонско-финляндского подводного электрокабеля EstLink 2 над ним проходил контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга, сообщает в среду финская газета Iltalehti.

"В 12:26 судно находилось в непосредственной близости от кабеля. Финский оператор системы электропередачи Fingrid объявил об отключении EstLink 2 от сети также в 12:26. На момент отключения мощность передачи из Финляндии в Эстонию составляла 658 МВт", - отмечает издание.

Xin Xin Tian 2 вышел из Санкт-Петербурга во вторник и находится на пути в египетский Порт-Саид, говорится в сообщении.

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В настоящее время Fingrid выясняет, где было прервано соединение. На данный момент неизвестно, было ли соединение потеряно на суше или что-то случилось с подводным кабелем. Также неизвестно, имеет ли контейнеровоз какое-либо отношение к неисправности электрического кабеля.

В среду эстонские и финские системные операторы энергокомпаний Elering и Fingrid сообщили о сбое в работе электрокабеля EstLink 2. Причины пока неизвестны. "Предприняты оперативные меры для скорейшего выявления причины сбоя", - заявила эстонская компания Elering.

В то же время ряд СМИ подчеркивают, что в произошедших в последнее время повреждениях подводных линий связи, электричества подозреваются суда Китая и Гонконга. Так, в ноябре этого года в Финском заливе были повреждены кабели связи между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. В инциденте подозревается китайский контейнеровоз Yi Peng 3, который, предположительно, порвал кабели якорем.

В октябре прошлого года грузовое судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное в Гонконге, было причастно к повреждению газопровода Balticconnector.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал эстонскому порталу ERR, что информации о произошедшем в среду инциденте пока мало.

"Но учитывая проблемы с этими кабелями, трубами и соединениями, которых у нас в последнее время было достаточно, то все возможно", - сказал Ляэнеметс.

Гонконг Финляндия Эстония
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