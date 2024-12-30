ВСУ вновь атаковали курский Льгов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке со стороны Украины города Льгова.

"Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Хинштейн отметил, что на месте работают аварийные и коммунальные службы.

Как сообщалось, 25 декабря город Льгов Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибли четыре человека, пятеро пострадали.