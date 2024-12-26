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В Казахстане опознали десятерых из 38 погибших

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане из 38 погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау опознаны десять человек, сообщило МЧС Казахстана.

"Из 38 погибших опознаны 10 человек: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об опознании семи тел.

По данным МЧС, в медучреждениях остаются 20 из 29 пострадавших в авиакатастрофе, все они опознаны.

Утром в четверг борт санавиации МЧС России вывез из Актау в Москву девять пострадавших россиян.

"Ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими", - отметило МЧС Казахстана.

В крушении самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек из 67, находившихся на борту. Перед падением экипаж запросил аварийную посадку.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 26 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан Актау Казахстан МЧС Azerbaijan Airlines
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