Выжившие в катастрофе в Актау россияне доставлены в Москву

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В московские и федеральные клиники девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане, состояние одного из них тяжелое, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

"Центр экстренной медицинской помощи и бригады московской скорой доставили пострадавших в крушении самолета в Казахстане в московские и федеральные медицинские учреждения. Двое из них были срочно доставлены в Институт Склифосовского, где врачи уже начали оказывать всю необходимую помощь. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое", - сказано в пресс-релизе.

Спецборт МЧС с выжившими ранее приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

25 декабря Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек, в том числе семь россиян.