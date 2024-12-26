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Представители Embraer прибудут в Казахстан в пятницу для расследования авиакатастрофы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Представители Embraer прибудут в Казахстан в пятницу для расследования причин крушения самолета азербайджанских авиалиний, сообщил вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

"На сегодня комиссия сформирована, приглашены эксперты. Они будут завтра. Обязательно это страна-производитель – это Бразилия. И производитель сам непосредственно, потому что лучше него никто не знает, каким образом устроен этот самолет. Это Embraer", - сказал Ластаев на брифинге в четверг.

"Они прилетают завтра и будут принимать участие в работе. И они примут решение, каким образом и как расшифровывать эти самописцы", - добавил он.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Embraer была создана в 1969 году при поддержке правительства Бразилии. Компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов после Boeing и Airbus.

Казахстан Азербайджан Бразилия Embraer Azerbaijan Ariline
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