Израильская авиакомпания El Al на неделю прекратит полеты в Москву

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израильская авиакомпания El Al на следующей неделе отменила все рейсы из Тель-Авива в Москву "ввиду ситуацию в российском воздушном пространстве", пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление компании.

"В течение следующей недели будет будет обновлена оценка ситуации, и будет принято решение, возобновлять ли рейсы по этому маршруту", - объяснил перевозчик.

El Al скоро сообщит пассажирам о дальнейших решениях.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, разбился под Актау. В аэропорту Грозного сообщали, что рейс перенаправили сначала в Махачкалу, а затем, из-за погоды - в Актау. Из 67 человек на борту погибли 38.