Qazaq Air на месяц отменила рейсы Астана-Екатеринбург по соображениям безопасности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц откажется от авиарейсов между Астаной и Екатеринбургом.

"Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Это решение принято "для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию".

"Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков", - говорится в пресс-релизе.

Пассажирам отмененных рейсов пообещали вернуть полную стоимость билетов и предложить бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы авиакомпании.

Qazaq Air создана в 2015 году, на 100% принадлежит казахстанскому госфонду "Самрук-Казына", занимает около 7% авиарынка Казахстана. Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG.