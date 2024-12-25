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Разбившийся в Актау самолет дважды менял маршрут

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Разбившийся в Казахстане самолет Баку-Грозный был дважды перенаправлен, сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта Грозного.

"Сначала самолет был перенаправлен в Махачкалу, затем по метеоусловиям в Актау. Однако там совершить посадку не смог и потерпел крушение, - сообщил собеседник агентства. - Из 67 пассажиров большинство россияне, остальные и экипаж - граждане Азербайджана".

В авиакомпании Azerbaijan Airlines, которой принадлежит упавший Embraer 190, случившееся назвали вынужденной посадкой.

"На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Детей на борту не было, информация о пострадавших будет предоставлена в скором времени. По предварительной информации есть выжившие, им оказывается первая медицинская помощь", - заявила AZAL.

На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа, сообщалось ранее. По последним данным, госпитализированы 12 выживших.

Самолет Баку-Грозный утром упал неподалеку от Актау и загорелся. Пожар уже потушили.

Баку Казахстан Актау Azerbaijan Airlines Грозный Махачкала
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