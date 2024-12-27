Поиск

Премьер Грузии ожидает, что оппозиция прекратит уличные протесты и вернется в парламент

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у оппозиции нет ресурса, чтобы добиться проведения новых парламентских выборов.

"Парламент состоялся, избрано правительство, через три дня будет инаугурация избранного президента, так что все закончилось. Это понимают и в радикальной оппозиции, и надо ожидать, что уже в феврале мы увидим депутатов от оппозиции в парламенте", - сказал Кобахидзе в ночь на пятницу в эфире телекомпании "Имеди".

Он отметил, что оппозиционные партии, прошедшие в парламент, не отказались от получения государственного финансирования, а "это прямое свидетельство, что они признают легитимными состоявшиеся в октябре парламентские выборы".

Касаясь вопроса о действиях уходящего 29 декабря президента Саломе Зурабишвили, премьер-министр заявил, что процесс пройдет мирно, "несмотря на советы радикалов, оставаться в президентской резиденции и игнорировать требования властей".

"Думаю, до этого не дойдет, так как отказ покинуть президентскую резиденцию вместе с сотней оппозиционеров будет означать совершение криминального преступления и последующие за этим многолетние тюремные сроки не только ей, но и тем, кто будет ее окружать", - сказал Кобахидзе.

При этом он не исключил, что от Зурабишвили требуют остаться в президентской резиденции и после инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили 29 декабря, "требует не только радикальная оппозиция, но и их зарубежные хозяева, чтобы взорвать обстановку в Грузии".

Грузия Ираклий Кобахидзе протесты оппозиция Саломе Зурабишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу

Авиакатастрофа в Актау

Израильская авиакомпания El Al на неделю прекратит полеты в Москву

ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Операция США и союзников против хуситов

Из-за ударов ВВС Израиля по аэропорту в Сане глава ВОЗ не смог покинуть Йемен

Mastercard отметила рост розничных продаж в США перед праздниками на 3,8%

Авиакатастрофа в Актау

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе76 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау47 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов176 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5602 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });