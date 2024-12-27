Премьер Грузии ожидает, что оппозиция прекратит уличные протесты и вернется в парламент

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что у оппозиции нет ресурса, чтобы добиться проведения новых парламентских выборов.

"Парламент состоялся, избрано правительство, через три дня будет инаугурация избранного президента, так что все закончилось. Это понимают и в радикальной оппозиции, и надо ожидать, что уже в феврале мы увидим депутатов от оппозиции в парламенте", - сказал Кобахидзе в ночь на пятницу в эфире телекомпании "Имеди".

Он отметил, что оппозиционные партии, прошедшие в парламент, не отказались от получения государственного финансирования, а "это прямое свидетельство, что они признают легитимными состоявшиеся в октябре парламентские выборы".

Касаясь вопроса о действиях уходящего 29 декабря президента Саломе Зурабишвили, премьер-министр заявил, что процесс пройдет мирно, "несмотря на советы радикалов, оставаться в президентской резиденции и игнорировать требования властей".

"Думаю, до этого не дойдет, так как отказ покинуть президентскую резиденцию вместе с сотней оппозиционеров будет означать совершение криминального преступления и последующие за этим многолетние тюремные сроки не только ей, но и тем, кто будет ее окружать", - сказал Кобахидзе.

При этом он не исключил, что от Зурабишвили требуют остаться в президентской резиденции и после инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили 29 декабря, "требует не только радикальная оппозиция, но и их зарубежные хозяева, чтобы взорвать обстановку в Грузии".