Президент Грузии ждет от правящей партии дату новых выборов в парламент

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на акции протеста в Тбилиси в воскресенье, что ждет от правящей партии "Грузинская мечта" дату новых парламентских выборов.

"Я жду ответа от властей в течение недели о дате проведения новых выборов", - заявила президент.

Выступление Зурабишвили было прервано по неизвестным техническим причинам - неожиданно отключился микрофон. Через несколько минут она продолжила говорить через мегафон.

На акции протеста на проспекте Руставели в эти часы находятся тысячи людей, гораздо больше, чем на акциях в предыдущие дни.

Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, когда состоится инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили.

Президентские выборы состоялись 14 декабря. Президента Грузии впервые избирали не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков. Среди них не было представителей оппозиционных партий, которые не признают результаты прошедших в октябре парламентских выборов, на которых первое место заняла партия "Грузинская мечта".

Ранее Зурабишвили заявила, что считает выборы президента нелегитимными и не намерена уходить со своего поста до тех пор, пока не будут назначены новые выборы в парламент Грузии.