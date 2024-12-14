Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Премьер Грузии предложил протестующим диалог по любым вопросам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны.

"Мы уверены, что он внесет большой вклад в укрепление грузинской государственности, снятие поляризации в обществе", - сказал он в субботу на брифинге.

В миреПрезидентом Грузии коллегией выборщиков избран КавелашвилиПрезидентом Грузии коллегией выборщиков избран КавелашвилиЧитать подробнее

Комментируя вопрос о непризнании состоявшихся президентских выборов президентом Саломе Зурабишвили, Кобахидзе отметил: "Через две недели госпоже Зурабишвили придется покинуть пост президента. Она является трагической личностью, которой пришлось служить внешним силам. Судьба любого агента трагична".

Он еще раз предложил участникам проходящих в Тбилиси акций протеста диалог. "Я еще раз хочу предложить всем искренним людям, стоящим на акциях, встретиться в любом формате и в любом месте для дискуссий по любым вопросам, в том числе и о европейском будущем Грузии", - сказал Кобахидзе.

Ранее в субботу сообщалось, президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили, бывший депутат парламента трех созывов.

Протесты в Тбилиси

16
Грузия Ираклий Кобахидзе Михаил Кавелашвили Саломе Зурабишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Кавелашвили

Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Кавелашвили

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю
Протесты в Абхазии - 2024

Источник сообщил, что Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Абхазии

Что случилось этой ночью: суббота, 14 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля нанесли удар по зданию школы в городе Газа

Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США

В Грузии состоятся выборы президента c единственным кандидатом

Соратники Трампа обсуждали с Белым домом и Киевом урегулирование на Украине

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Президент Грузии отказалась покидать пост до назначения новых выборов в парламент

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5555 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Протесты в Абхазии - 2024Протесты в Абхазии - 202468 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии94 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2056 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });