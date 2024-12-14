Премьер Грузии предложил протестующим диалог по любым вопросам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны.

"Мы уверены, что он внесет большой вклад в укрепление грузинской государственности, снятие поляризации в обществе", - сказал он в субботу на брифинге.

Комментируя вопрос о непризнании состоявшихся президентских выборов президентом Саломе Зурабишвили, Кобахидзе отметил: "Через две недели госпоже Зурабишвили придется покинуть пост президента. Она является трагической личностью, которой пришлось служить внешним силам. Судьба любого агента трагична".

Он еще раз предложил участникам проходящих в Тбилиси акций протеста диалог. "Я еще раз хочу предложить всем искренним людям, стоящим на акциях, встретиться в любом формате и в любом месте для дискуссий по любым вопросам, в том числе и о европейском будущем Грузии", - сказал Кобахидзе.

Ранее в субботу сообщалось, президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили, бывший депутат парламента трех созывов.