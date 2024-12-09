Тайвань привел армейские подразделения в боеготовность из-за активизации Китая

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения армии Тайваня приведены в боевую готовность из-за усиления военного присутствия Китая близ острова.

"Всем воинским подразделениям предписано следить за активностью Народно-освободительной армии Китая и поддерживать боевую готовность", - приводят в понедельник тайваньские СМИ выдержку из коммюнике оборонного ведомства острова.

В ночь на воскресенье Китай почти удвоил число кораблей около Тайваня, а в понедельник – ограничил перемещение в семи зонах воздушного пространства к востоку от китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян, которые выходят на берег Тайваньского пролива.

Кроме того, на острове начались учения по поддержанию боеготовности.

Китайская сторона пока не комментирует меры, которые принял Тайвань.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.