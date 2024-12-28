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Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Туроператоры из-за приостановки полетов авиакомпании Flydubai из Дубая в Сочи и Минводы пересаживают туристов на рейсы других перевозчиков, аннуляций туров в связи с заменой рейсов, по их данным, нет.

"Для жителей южных регионов России, чьи вылеты планировались из двух аэропортов, мы организовали новую полетную программу на рейсах авиакомпаний Azimut и Red Wings из аэропорта Минеральные Воды. Если тур был забронирован с вылетом из Сочи, то в рамках новой полетной программы путешествие начнётся также из Минеральных Вод", - сообщили в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

Там добавили, что новую информацию о дате и времени вылета туристам сообщит их турагент.

"Аннуляций туров в связи с отменой рейсов дубайского перевозчика в нашей компании нет", - подчеркнули в FUN&SUN.

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Как ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России, отмена рейсов затронула 2 тыс. пассажиров, 90% из которых - клиенты туроператоров.

Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что перевозчик для вывоза пассажиров 30 и 31 декабря организовал два дополнительных рейса между Дубаем и Москвой. Кроме того, авиакомпания первоначально объявила о приостановке рейсов до 5 января, а затем сдвинула сроки до 2 января для Сочи и до 3 января для Минвод, что снизило остроту проблемы.

"Туристы пересажены на другие свободные рейсы в рамках наших блоков и спокойно реагируют на замену. Отмен туров не фиксируем. Авиакомпания Flydubai находится в тесном контакте с туроператорами", - цитирует его пресс-служба ассоциации.

Как сообщал "Интерфакс", авиакомпания Flydubai приостановила рейсы из Дубая в Минеральные Воды с 27 декабря по 3 января, а также в Сочи с 28 декабря по 2 января на фоне расследования катастрофы с пассажирским самолетом авиакомпании AZAL, произошедшей недалеко от казахстанского города Актау. Часть рейсов в РФ после катастрофы приостановили сама AZAL, казахская авиакомпания Qazaq Air и израильская El Al.

Минеральные Воды Сочи Дубай Flydubai Azimut Red Wings
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