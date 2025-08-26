Поиск

Suzuki Motor планирует инвестировать в Индию за 5-6 лет $8 млрд

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Suzuki Motor намерен инвестировать в Индию 700 млрд индийских рупий ($8 млрд) в следующие 5-6 лет, сообщил глава компании Тосихиро Сузуки. Об этом сообщает Reuters.

Suzuki планирует увеличить производство автомобилей в стране и запустить новые модели, рассчитывая удержать свою долю на индийском рынке, который является для нее крупнейшим.

Компания контролирует бренд Maruti Suzuki - лидера индийского рынка, отмечает Reuters.

Завод Maruti Suzuki в западном индийском штате Гуджарат станет одним из крупнейших центров производства автомобилей в мире, завил во вторник Сузуки. Его плановая производительность составляет 1 млн автомобилей в год.

Компания начинает коммерческое производство электромобилей на этом предприятии и планирует экспортировать их в 100 стран мира. Партнеры Suzuki - Denso и Toshiba - начали выпуску литий-ионных аккумуляторов для гибридных автомобилей компании.

