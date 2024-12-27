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США предложили помощь в расследовании авиакатастрофы в Актау

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американская сторона готова помочь в расследовании крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. Об этом сообщают в пятницу СМИ США со ссылкой на советника Белого дома Джона Кирби.

"Мы предложили нашу помощь в расследовании", - сказал он.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии. Погибли 38 человек.

Крушение самолета в Казахстане

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США Азербайджан Казахстан Актау AZAL Azerbaijan Arilines
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