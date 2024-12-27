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Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ

Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ
Фото: Владимир Рябчиков/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановлении полетов из Баку в 10 городов России, сообщила авиакомпания AZAL.

По данным авиакомпании, решением Госагентства гражданской авиации Азербайджана с 28 декабря вводятся ограничения на полеты из Баку в следующие города РФ: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ.

При этом компания указывает, что с 25 декабря введены ограничения на полеты в Грозный и Махачкалу.

В сообщении отмечается, что данные ограничения касаются полетов всех авиакомпаний.

При этом AZAL указывает, что предварительной причиной авиакатастрофы самолета компании в Актау является "физическое и техническое внешнее воздействие".

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Хроника 25 – 27 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан AZAL
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