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В Азербайджане заявили, что предварительная оценка крушения самолета AZAL может указывать на вмешательство извне

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что произошло внешнее вмешательство в работу самолета AZAL, потерпевшего крушение 25 декабря недалеко от казахстанского Актау, заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Предварительные заключения экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Об этом свидетельствуют вид обломков самолета на земле и показания очевидцев", - сказал он, комментируя версии СМИ о столкновении самолета с птицами. Его слова приводит азербайджанское агентство Report.

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Набиев заявил, что пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва над Грозным. "На крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от осколков. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету", - подчеркнул министр.

Министр подчеркнул, что официальные лица Казахстана ссылаются на версию о взрыве кислородного баллона на борту самолета, выдвинутую диспетчером в Ростове. "Мы считаем, что необходимо проверить достоверность этой информации", - сказал Набиев.

По его словам, при анализе траектории полета самолета можно увидеть, что он изменил курс на Актау через Махачкалу. Кроме этого, следствие установит, по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке. Также предстоит прояснить вопрос с отключением GPS на борту самолета.

Набиев отметил, что как местные, так и международные эксперты высоко оценили действия экипажа самолета, который проявил героизм и совершил оптимальную посадку, благодаря чему удалось спасти многих пассажиров на борту. "Азербайджан, воспользовавшись своим правом, привлек международных консультантов к процессу расследования и уже установил контакты с ними", - подчеркнул он.

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Министр сообщил, что после крушения самолета Embraer 190 по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана специальная комиссия. Ее члены выехали в Актау для детального изучения обстоятельств аварии. Они осмотрели место происшествия и встретились с пострадавшими гражданами Азербайджана и других стран.

Два специалиста компании Embraer находятся на месте происшествия и работают в составе следственной группы, добавил он. В субботу к расследованию присоединятся специалисты из Бразилии.

Ранее авиакомпания AZAL сообщила, что предварительной причиной авиакатастрофы самолета компании в Актау является "физическое и техническое внешнее воздействие".

В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Азербайджан AZAL Казахстан Актау Грозный
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