В Азербайджан спецрейсом доставлены тела 24 жертв авиакатастрофы в Актау

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Баку в ночь с субботы на воскресенье спецрейсом из Казахстана доставлены тела 24 погибших при крушении пассажирского самолета, разбившегося близ Актау, сообщает азербайджанское информационное агентство Report.

По данным агентства, в Баку доставлены тела трех членов экипажа и 21 пассажира.

Ранее, 26 декабря, в Баку были доставлены тела четырех погибших. Таким образом, в Азербайджан возвращены тела 28 жертв авиакатастрофы.