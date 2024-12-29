Число жертв в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 179

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - По последним данным экстренных служб, число погибших в авиакатастрофе в аэропорту южнокорейского города Муан (провинция Чолла-Намдо) выросло до 179. Об этом сообщает "Рёнхап".

Ранее спасатели нашли выжившими двух человек.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок в воскресенье объявил траур в семь дней.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших, потерявших близких в трагедии", - заявил Чхве Сан Мок.

Он пообещал провести скрупулезное расследование причин случившегося и представить выводы родственникам погибших и общественности.

Алтари в память о жертвах установят на месте катастрофы, а также в 17 городах и провинциях, включая Сеул.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Таиланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. На видеозаписях, показанных местными телеканалами, видно, как самолет пытался приземлиться, не выпуская шасси. Лайнер заскользил по земле, врезался в бетонную стену, после чего взорвался и загорелся.

Позднее стало известно, что командно-диспетчерский порт международного аэропорта города Муан дал перед крушением экипажу предупреждение об угрозе столкновения с птицами. После этого пилот подал сигнал бедствия.