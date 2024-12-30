Казахстан отправил "черные ящики" разбившегося самолета AZAL в Бразилию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бортовые самописцы разбившегося близ Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) отправлены на расшифровку в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

"Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", - говорится в пресс-релизе.

О решении отправить "черные ящики" разбившегося Embraer в CENIPA Минтранспорта Казахстана объявил в воскресенье.

Это объяснялось тем, что в соответствии со стандартами приложения 13 Чикагской конвенции, которую Казахстан ратифицировал в 1992 году, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Бразилия является страной-производителем воздушного судна Embraer, а CENIPA имеет необходимые технические возможности.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

В воскресенье Минтранс Казахстана сообщил, что все 17 международных экспертов, среди которых представители ИКАО, Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и компании-производителя Embraer, прибыли в город Актау для расследования причин крушения самолета AZAL.