Мировые лидеры соболезнуют в связи с кончиной Джимми Картера

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего американского президента Джимми Картера, сообщил Белый дом.

В заявлении президента подчеркиваются заслуги Картера как "выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста".

Соболезнования в связи с кончиной Картера выразил также избранный президент США Дональд Трамп.

"Проблемы, с которыми Джимми столкнулся на посту президента, возникли в переломный для нашей страны момент, и он сделал все, что было в его силах, чтобы улучшить жизнь всех американцев. За это мы все в долгу перед ним", - написал он в соцсетях.

Экс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама в своих заявлениях также отметили выдающийся вклад Картера в развитие Америки.

Соболезнования поступили от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Франции Эмманюэля Макрона, президент Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Кубы Мигеля Диас Канеля.

Как сообщалось, бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет.

Он умер у себя дома в штате Джорджия. Причина смерти не называется, однако СМИ отмечают, что ранее Картер неоднократно проходил курсы лечения от рака.