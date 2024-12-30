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Умер экс-президент США Джимми Картер

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на его семью.

Картер умер у себя дома в штате Джорджия. Причина смерти не называется, однако газета напоминает, что в прошлом Картер неоднократно проходил курсы лечения от рака. В феврале 2023 года представители экс-президента заявили, что он прекратит дальнейшие процедуры в больнице и будет жить дома под наблюдением врачей.

В 1970-х Картер, представлявший Демократическую партию, был губернатором Джорджии. В 1976 году его избрали президентом. Переизбраться на второй срок Картер не смог: в 1980 году он разгромно проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

После завершения пребывания в Белом доме Картер оставался активен. В частности, он основал центр своего имени, нацеленный на борьбу за права человека. В 2002 году экс-президент стал лауреатом Нобелевской премии мира.

США Джимми Картер
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