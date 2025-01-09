В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Вашингтонском кафедральном соборе прошла церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, который умер в ночь на 30 декабря.

Военные пронесли гроб с телом Картера, задрапированный флагом США, по восточным ступеням Капитолия. Впоследствии тело экс-президента перевезли в Кафедральный собор. В честь Картера также дали салют из 21 орудия.

На церемонии присутствовали действующий президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп, а также все ныне живущие бывшие президенты - Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон.

Выступая на церемонии, Байден заявил, что дружба с Картером научила его тому, "что сила характера - это нечто большее, чем титул или власть, которой мы обладаем".

После службы в Вашингтоне останки Картера перевезут самолетом в его родной штат Джорджия. Там в баптистской церкви Мараната пройдет поминальная служба. Затем Картера похоронят рядом с женой Розалин в его родном городе Плейнс.

Байден объявил 9 января национальным днем траура в связи с кончиной Картера.

Картер умер в ночь на 30 декабря возрасте 100 лет.

В 1970-х Картер, представлявший Демократическую партию, был губернатором Джорджии. 2 ноября 1976 года Картер был избран 39-м президентом США.

На его президентский срок пришлись кульминация инфляции и рецессии и энергетический кризис 1979 года. Картер активно боролся с инфляцией и безработицей, выступал за необходимость снижения цен на медицинские услуги.

В 1978 году Картер выступил посредником в переговорах лидеров Израиля и Египта, в результате чего было заключено Кэмп-Дэвидское мирное соглашение.

В 1979 году Картер и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписали договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). В том же году после введения советских войск в Афганистан Картер подписал указ о финансировании афганских антикоммунистических сил, что привело к ухудшению отношений Вашингтона с СССР. В 1980 году Картер подтвердил возможность ведения ядерной войны с СССР в "новой ядерной стратегии" (что противоречило договору ОСВ-2).

На время нахождения Картера на посту президента пришлось также ухудшение американо-иранских отношений. В ноябре 1979 года в Тегеране американские дипломаты попали в заложники. Это привело к резкому снижению рейтинга Картера и во многом стало причиной его проигрыша на президентских выборах 1980 года. Он разгромно проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

После окончания президентского срока Картер основал "Картер центр" - неправительственную некоммерческую организацию по борьбе за права человека. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира за "усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и соблюдения прав человека". Эта дипломатическая деятельность считается одним из его наиболее выдающихся достижений.