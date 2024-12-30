Землетрясение произошло у Мальдивских островов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Индийского океана у Мальдивских островов, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 11:38 по Москве в понедельник землетрясения находился в 907 км к юго-западу от столицы Мальдивской Республики - города Мале, в 580 км к западу от острова Сину в южной части архипелага.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 4,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.