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Премьер Грузии призвал оппозицию уважать демократию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе советует всем оппозиционно настроенным силам переосмыслить попытки прийти к власти революционным путем и переключиться на другую повестку дня, уважая демократию.

"Попытки революционным путем прийти к власти полностью провалились и сейчас оппозиционно настроенные силы не знают, как выйти из этой повестки дня. Я бы посоветовал им переосмыслить свои действия и планы", - сказал он в понедельник журналистам.

По его словам, после инаугурации президента Михаила Кавелашвили "полностью было оформлено поражение оппозиции", так как в Грузии полностью сформированы все демократические институты.

"Любое наступление как внутренних субъектов, так и зарубежных на грузинскую демократию обречено на провал. Все должны уважать нашу демократическую систему", - подчеркнул Кобахидзе.

Накануне он заявил, что грузинские власти не станут препятствовать ежедневным акциям протеста в Тбилиси, поскольку у оппозиции "нет никакой поддержки со стороны населения".

Как сообщалось, 29 декабря в Тбилиси в здании парламента состоялась церемония инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Протесты в Тбилиси

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Грузия Ираклий Кобахидзе Михаил Кавелашвили
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