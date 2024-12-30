Пентагон при Байдене оказал Украине военную помощь на $66 млрд

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - США за время президентства Джо Байдена передали Украине военную помощь на более чем $66 млрд, сообщили в понедельник в Пентагоне.

"США оказали помощь Украине на более чем $66 млрд с начала работы администрации Байдена", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства. Из этой суммы примерно $65,4 млрд пришлись на период российской специальной военной операции на Украине, добавили в Пентагоне.

По его данным, США за время президентства Байдена среди прочего передали Киеву три батареи ЗРК Patriot, 12 ЗРК NASAMS. Кроме того, на Украину отправили более 40 РСЗО HIMARS, более 200 155-мм гаубиц и свыше 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов, более 7 тыс. высокоточных 155-мм снарядов.

В составленном Пентагоном списке также значатся более 300 БМП Bradley, 31 танк Abrams, около 1,7 тыс. различных БТР.

В американском оборонном ведомстве также отмечают, что содействовали передаче Украине советской техники - 45 танков Т-72, 20 многоцелевых вертолетов.