Пентагон объявил о финальном при Байдене пакете военной помощи Украине

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - США выделяют Украине пакет военной помощи в $500 млн, сообщает в четверг Пентагон.

"Это даст возможность передать Украине то вооружение, которое ей требуется наиболее срочно. В частности, речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах "воздух-поверхность", оборудовании для обслуживания украинских самолетов F-16", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для ПВО будут переданы ракеты AIM-7, RIM-7, и AIM-9M.

Также Вашингтон передаст Киеву бронированные инженерные машины-мостоукладчики, безопасные средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также различные запчасти и дополнительное оборудование.

Пентагон информирует, что эту помощь передадут Украине в рамках механизма PDA. Он предусматривает передачу оружия, уже хранящегося на американских складах, а не производство нового вооружения.

Ранее американские СМИ подчеркивали, что этот пакет помощи - заключительный при уходящей администрации США. Сообщалось, что Вашингтон хочет передать Киеву оружие до конца января.