Сербия этой зимой сможет получать до 2 млн кубометров азербайджанского газа в сутки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сербия этой зимой ожидает поставки газа из Азербайджана в объеме до 2 млн кубометров в сутки, заявила изданию Blic Biznis сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

"В настоящее время в общей сложности около 440 млн кубометров газа находится на хранении в ПГХ "Банатский двор" и Венгрии. Мы также начали проект расширения "Банатского двора", что позволит значительно увеличить его пропускную способность. Дополнительно мы обеспечили поставки газа из России и Азербайджана", - сообщила она.

Джедович-Ханданович добавила, что сотрудничество с Азербайджаном и Россией обеспечивает Сербии стабильные и безопасные поставки газа.

"Сербия имеет безопасные поставки газа через Балканы благодаря сотрудничеству с "Газпромом". Контракты с Азербайджаном обеспечивают нам дополнительную безопасность, поскольку этой зимой мы сможем получать от них до 2 млн кубометров газа в сутки", - добавила министр.

По ее словам, "этот газ важен не только для снабжения теплоцентралей и промышленности, но и как источник энергии для газовой электростанции, которую мы планируем построить недалеко от города Ниш". "Недавно Сербию посетила делегация из Азербайджана, и в скором времени мы подпишем соглашение о сотрудничестве по данному стратегически важному проекту", - сообщила она.

Джедович-Ханданович подчеркнула, что газовые электростанции имеют большое значение в периоды повышенного потребления, так как являются стабильным источником базовой энергии.

"Опыт энергетического кризиса учит нас, что мы должны в первую очередь укреплять собственные мощности и поставки, а также обеспечивать лучшую связь с соседними странами, от которых или через которые мы можем получать электроэнергию или другие необходимые энергетические ресурсы", - сказала министр.

Среди приоритетов правительства она назвала развитие возобновляемых источников энергии, строительство новых газовых соединений с Северной Македонией и Румынией, а также проект нефтепровода в Венгрию.

"В сфере электропередачи особое значение имеют проекты, которые позволят дополнительно соединить нас и увеличить мощности с Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Венгрией и Болгарией. Также предусмотрены средства на дальнейшую модернизацию распределительной сети", - добавила Джедович-Ханданович.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR/ГНКАР) и сербская компания Srbijagas 15 ноября 2023 года подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Договор предусматривает поставку в Сербию до 400 млн кубометров газа в год из Азербайджана в 2024-2026 годах с возможностью увеличения объема поставок с 2027 года. Кроме того, 26 сентября 2024 года SOCAR и "Srbijagas" подписали контракт на куплю-продажу дополнительного азербайджанского газа в Сербию в объеме 1 млн кубометров в сутки на период с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.