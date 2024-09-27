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Сербия обсуждает продление контракта с "Газпромом" на прежних условиях

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сербская сторона обсуждает с "Газпромом" продление действующего контракта на прежних условиях, сообщил журналистам генеральный директор компании Srbijagas Душан Баятович в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"Я думаю, что останутся прежние условия и не будет никаких изменений. Я ожидаю, что "Турецкий поток" будет работать и в будущем. И я не вижу, чтобы мы изменили условия контракта. Самый главный вопрос перед нами - вопрос дополнительных объемов, которые нужны. Я ожидаю, что стратегическое партнерство между Сербией и Россией будет полностью продолжено, это наш национальный интерес", - сказал он.

Министр по международному сотрудничеству Сербии Ненад Попович в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) отметил: "Сербия получает газ по самой лучшей цене в Европе. И Сербия очень благодарна "Газпрому", и прежде всего благодарна вашему президенту Владимиру Путину, который с нашим президентом Александром Вучичем и договорились об этом. Она позволяет нашей промышленности усиленно развиваться. Сербия сегодня имеет уже 4 года подряд самый лучший рост ВВП в Европе. За первые 6 месяцев наш рост 3,4%, что самый большой рост в Европе за первые 6 месяцев, так будет и до конца года".

"Наш контракт истекает в марте, и ваш президент Владимир Путин скоро будет разговаривать с нашим президентом Вучичем о новом контракте с 2025 до 2028 года. И мы ожидаем, что снова получим лучшую цену газа", - сказал Попович.

Баятович добавил, что ожидает оформления деталей нового договора в ходе Петербургского международного газового форума в октябре: "На газовом форуме я ожидаю, что будет достигнута договоренность. А формат подписания - это не так важно".

Он отметил, что с развитием рынка растет сезонная неравномерность потребления, и особую значимость приобретает гибкость поставок: "Есть большая разница в потреблении летом и зимой. Гибкость поставки - самое важное для юго-восточной Европы. Хранилища в Сербии ЕС заполнены, но вы не можете снабжаться газом только из ПХГ, они должны покрывать пиковые потребности, а поставки должны быть равномерными".

За последние годы пиковый уровень потребления в стране вырос с 12 млн кубометров до 17 млн куб. м в сутки за счет развития промышленности и продолжающейся газификации частных домовладений. "Это надо обеспечить, не так просто", - подчеркнул сербский газовик.

Нынешним контрактом предусмотрена поставка в Сербию 6 млн кубометров в сутки.

Потребление газа в Сербии в 2023 году составило 2,8 млрд кубометров, напомнил глава Srbijagas.

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в Сербии - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию.

Владимир Путин Газпром Сербия
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