Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Азербайджан в самое ближайшее время возобновит экспорт газа в Сербию, сообщил азербайджанский телеканал ANEWZ со ссылкой на источники в правительстве.

Президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции накануне, что поставки газа из Азербайджана были остановлены из-за проблем на месторождении Шах-Дениз.

"Мы получили уведомление из Азербайджана о том, что из-за форс-мажорных обстоятельств, проблем, которые у них есть, с сегодняшнего дня мы больше не можем рассчитывать на те 1,7 млн кубометров газа, которые поступали в нашу страну ежедневно. Я надеюсь, что азербайджанцы за один-два месяца это исправят", - сказал он.

"Правительственные источники в Азербайджане оспаривают его (Вучича - ИФ) предположение о том, что для возобновления поставок потребуется один или два месяца, подчеркивая, что ситуация находится под контролем и является временной. Ожидается, что поставки газа в Сербию возобновятся очень скоро", - отмечает канал.

По их данным, хотя в целом поставки газа из Азербайджана были временно сокращены из-за технической проблемы на платформе "Shah Deniz Alpha", платформа "Shah Deniz Bravo" полностью работоспособна и обеспечивает непрерывность экспорта.

Ранее в компании BP-Azerbaijan (технический оператор разработки месторождения Шах-Дениз) сообщили "Интерфаксу", что компания остановила работу платформы "Shah Deniz Alpha" из-за технической неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата на берег.

В компании добавили, что ведутся все необходимые работы для устранения проблемы в максимально короткие сроки.

Контракт на разработку месторождения был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

В настоящее время производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Shah Deniz Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Shah Deniz Bravo в рамках "Стадии-2". Добыча газа здесь началась в декабре 2006 года.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией.