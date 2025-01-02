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Решение о запуске рейсов в Александрию и Эль-Дабаа будет принято после марта

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Решение о запуске авиарейсов в египетские города Александрия и Эль-Дабаа будет принято по окончании первого квартала 2025 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"В первом квартале 2025 года мы совместно с силовыми ведомствами планируем согласовать командировку для предварительной оценки работы этих аэропортов. И я думаю, что уже по окончании первого квартала будет понимание перспектив начала полетов туда", - сказал он журналистам в четверг.

Проведенный Росавиацией анализ показал, что туристические и авиационные компании "действительно видят привлекательность в полетах в эти аэропорты", добавил Ядров.

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Организация рейсов между РФ, Александрией и Эль-Дабаа обсуждалась на встрече Ядрова с чрезвычайным и полномочным послом Египта Назихом Эльнагарри в ноябре прошлого года. Росавиация по итогам встречи планировала направить авиакомпаниям и туроператорам запросы для выяснения их заинтересованности в запуске полетов по новым египетским направлениям.

Александрия - город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Эль-Дабаа известен близким расположением к строящейся по российской технологии первой атомной электростанции для Египта (проект реализует госкорпорация "Росатом").

Сейчас прямое авиасообщение из городов РФ установлено с тремя египетскими городами: Каиром, Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Полеты выполняют шесть российских авиакомпаний: "Азимут", Red Wings, AZUR air, "Россия", "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". По данным Росавиации, в 2023 году пассажиропоток российских перевозчиков на линиях в Египет вырос на 24%, до 1,9 млн человек. По итогам 8 месяцев 2024 года этот показатель превысил 1,3 млн.

Египетские авиакомпании летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Казань, Самару, Калининград и Уфу.

Египет Александрия Эль-Дабаа Росавиация Дмитрий Ядров
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