"Росатом" начал строительство 4-го энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" начала заливку первого бетона под четвертый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, соответствующую церемонию показал телеканал "Россия 24".

Лицензию на строительство блока "Росатом" получил от египетского регулятора в конце лета.

Межправсоглашение о сооружении первой в стране АЭС – "Эль-Дабаа" – было заключено в ноябре 2015 г., а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) – в конце 2016 года. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 гг.

"Росатом" ранее надеялся залить "первый бетон" на четвертом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в ноябре. Также идет стройка первых трех блоков станции.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" является генпроектировщиком и подрядчиком станции.