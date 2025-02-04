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На Солнце за двое суток зафиксировали 40 вспышек

Из них 13 - сильные, способные вызвать на Земле радиопомехи и магнитные бури

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - За 3 и 4 февраля на Солнце зафиксировано около 40 вспышек, в том числе 13 сильных, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Всего за неполные двое суток (вчера и сегодня) зарегистрировано 40 вспышек, включая 13 событий уровня M, так что всплеск активности, действительно, значительный", - сообщает сайт лаборатории.

По словам ученых, несмотря на возросшую активность, сильных взрывов на Солнце пока не зарегистрировано, выработанная энергия "растрачивается на множество мелких событий".

"Для Земли данный режим, в целом, благоприятный, но надо смотреть, что будет дальше. Центры будут находиться в зоне прямого влияния на Землю ещё не менее двух-трех дней", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Солнце
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