Поиск

Суд Нью-Йорка вынесет приговор Трампу по делу Сторми Дэниелс 10 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Судья Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу Сторми Дэниелс, касающемуся фальсификации документов.

"В пятницу судья назначил вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации документов на 10 января - чуть более чем за неделю до того, как он должен вернуться в Белый дом, - но пообещал не назначать тюремный срок", - информирует в ночь на субботу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, Мерчан планирует приговорить Трампа к "так называемому условному освобождению, при котором дело закрывается, если обвиняемый избегает повторного ареста".

Судья отверг попытки Трампа прекратить рассмотрение дела на основании президентского иммунитета, подчеркивается в публикации. По словам Мерчана, он не нашел "никаких юридических препятствий для вынесения приговора".

Агентство отмечает, что Трамп, таким образом, станет первым президентом США, "осужденным за тяжкие преступления".

В конце мая прошлого года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют делом Сторми Дэниелс, Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году он якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что министерство юстиции США рассматривает возможность закрыть два уголовных дела против избранного президента до инаугурации.

По данным NBC, сотрудники Минюста таким образом пытаться "соблюсти давнюю политику министерства, согласно которой действующий президент не может подвергаться уголовному преследованию".

В конце ноября Мерчан перенес вынесение приговора по делу Сторми Дэниелс на неопределенный срок.

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.

Белый дом Минюст Нью-Йорк США Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 3 января

США внесли Integrity Technology Group из КНР в санкционный список

Около ста автомобилей столкнулись на трассе в Казахстане

Смена власти в Сирии

Между ливанскими военными и группой сирийцев произошла перестрелка на границе

Лукашенко готов подключить военных в случае беспорядков на выборах в Белоруссии

Лукашенко готов подключить военных в случае беспорядков на выборах в Белоруссии

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС

Южнокорейские следователи не сумели арестовать президента страны

Южнокорейские следователи не сумели арестовать президента страны

СВР заявила, что на Украине принято решение о снижении возраста мобилизации

Токаев обсудил с Путиным участие "Росатома" в строительстве АЭС во время его визита в Астану

Токаев опроверг слухи о досрочном завершении своих президентских полномочий

Токаев опроверг слухи о досрочном завершении своих президентских полномочий
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе121 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2079 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5646 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });