Суд Нью-Йорка вынесет приговор Трампу по делу Сторми Дэниелс 10 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Судья Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу Сторми Дэниелс, касающемуся фальсификации документов.

"В пятницу судья назначил вынесение приговора Трампу по делу о фальсификации документов на 10 января - чуть более чем за неделю до того, как он должен вернуться в Белый дом, - но пообещал не назначать тюремный срок", - информирует в ночь на субботу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, Мерчан планирует приговорить Трампа к "так называемому условному освобождению, при котором дело закрывается, если обвиняемый избегает повторного ареста".

Судья отверг попытки Трампа прекратить рассмотрение дела на основании президентского иммунитета, подчеркивается в публикации. По словам Мерчана, он не нашел "никаких юридических препятствий для вынесения приговора".

Агентство отмечает, что Трамп, таким образом, станет первым президентом США, "осужденным за тяжкие преступления".

В конце мая прошлого года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют делом Сторми Дэниелс, Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году он якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что министерство юстиции США рассматривает возможность закрыть два уголовных дела против избранного президента до инаугурации.

По данным NBC, сотрудники Минюста таким образом пытаться "соблюсти давнюю политику министерства, согласно которой действующий президент не может подвергаться уголовному преследованию".

В конце ноября Мерчан перенес вынесение приговора по делу Сторми Дэниелс на неопределенный срок.

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.