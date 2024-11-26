Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Окружной судья США Таня Чаткен по ходатайству спецпрокурора Джека Смита прекратила дело против избранного президента США Дональда Трампа о вмешательстве в избирательный процесс и штурме Капитолия, сообщает телеканал CNN.

В кратком постановлении судья Чаткен согласилась снять обвинения, но сделала это таким образом, что они могут быть выдвинуты повторно после завершения пребывания Трампа в Белом доме.

Судья отметила, что "иммунитет, предоставляемый действующему президенту, является временным и истекает, когда он покидает свой пост".

Спецпрокурор США Джек Смит в понедельник заявил, что ходатайствует о прекращении разбирательств в отношении избранного президента страны Дональда Трампа, сообщает CNN.

"Позиция Минюста заключается в том, что Конституция требует, чтобы это дело было прекращено до того, как ответчик вступит в должность", - написал Смит в шестистраничном судебном документе.

При этом спецпрокурор отметил, что "позиция обвинения по существу дела не изменилась, но изменились обстоятельства".

Американские СМИ поясняют, что Минюст, согласно действующим правилам, не может проводить судебное преследование в отношении действующего президента США.

"Эти дела, как и все другие, через которые я был вынужден пройти, являются пустыми и незаконными, и их никогда не следовало возбуждать", - в свою очередь заявил Трамп.

По его словам, более $100 млн налогоплательщиков были "потрачены впустую в борьбе Демократической партии против их политического оппонента".

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что Смит планирует опубликовать окончательный отчет о своих расследованиях в отношении Трампа.

Ожидается, что генеральный прокурор Меррик Гарленд обнародует его, как и предыдущие отчеты специального прокурора.

Ранее сообщалось, что Смит, который вел два дела в отношении избранного президента США Трампа, планирует завершить работу и уйти в отставку. Трамп же обещал уволить Смита "в течение первых двух секунд" после инаугурации.

Спецпрокурор проводит, в частности, расследование действий Трампа, которые, по версии стороны обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на выборах президента в 2020 году. Речь идет о выступлении Трампа 6 января 2021 года, когда он несколько раз повторил заявления о том, что выборы сфальсифицированы, после чего его сторонники устроили штурм Капитолия.

Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.