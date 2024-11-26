Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Карин Кнайсль Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина (РГУ), сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков.

"Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках ее визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал Боков в своем телеграмм-канале во вторник.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 годы. В настоящее время она живет в Рязанской области и, по сообщению местных СМИ, строит дом в селе Гиблицы Касимовского района.

РГУ имени Есенина – федеральное государственное высшее учебное заведение. Основан в декабре 1915 года как первый в России женский учительский институт. В настоящее время является одним из крупнейших образовательных учреждений в Рязанской области. В университете обучается 10 тыс. студентов всех форм обучения, из которых около 5 тыс. – на очном отделении.