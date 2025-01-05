Поиск

Трамп встретится с премьер-министром Италии в своем имении во Флориде

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в своем имении Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп примет Мелони в своем имении Мар-а-Лаго вечером 4 января по местному времени.

Команда избранного президента не стала подтверждать факт встречи. Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил: "Мы не обсуждаем встречи, которые могли состояться, а могли и не состояться. Но неудивительно, что мировые лидеры обратились к президенту Трампу после его исторической победы, чтобы улучшить отношения с Соединенными Штатами".

Тем временем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что Мелони в субботу вылетала в США, чтобы встретиться с избранным президентом.

Отмечается, что визит Мелони состоится за несколько дней до запланированной встречи с президентом Джо Байденом, который 9 января отправляется в Рим и Ватикан.

Как подчеркивает агентство, одной из тем предстоящей встречи Трампа и Мелони может стать дело итальянской журналистки Чечилии Сала, задержанной Ираном в прошлом месяце.

Дональд Трамп Флорида Мелони
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 4 января

Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн

Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн

Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ

Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о применении С-400 и "Панциря-СМ" для поражения ATACMS

Из Грузии депортированы 25 иностранцев после участия в акциях протеста в Тбилиси

Что случилось этой ночью: суббота, 4 января

Самолет "Уральских авиалиний" сел в аэропорту Египта с отказавшим двигателем

Великобритания направит более 2,5 тыс. военных на учения НАТО

Великобритания направит более 2,5 тыс. военных на учения НАТО

Суд Нью-Йорка вынесет приговор Трампу по делу Сторми Дэниелс 10 января

Что произошло за день: пятница, 3 января

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе130 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5648 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау72 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2079 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });