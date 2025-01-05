Трамп встретится с премьер-министром Италии в своем имении во Флориде

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в своем имении Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп примет Мелони в своем имении Мар-а-Лаго вечером 4 января по местному времени.

Команда избранного президента не стала подтверждать факт встречи. Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил: "Мы не обсуждаем встречи, которые могли состояться, а могли и не состояться. Но неудивительно, что мировые лидеры обратились к президенту Трампу после его исторической победы, чтобы улучшить отношения с Соединенными Штатами".

Тем временем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что Мелони в субботу вылетала в США, чтобы встретиться с избранным президентом.

Отмечается, что визит Мелони состоится за несколько дней до запланированной встречи с президентом Джо Байденом, который 9 января отправляется в Рим и Ватикан.

Как подчеркивает агентство, одной из тем предстоящей встречи Трампа и Мелони может стать дело итальянской журналистки Чечилии Сала, задержанной Ираном в прошлом месяце.