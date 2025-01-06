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Конгресс США подтвердил победу Трампа на выборах президента

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Конгресс США завершил подсчет голосов коллегии выборщиков, по результатам которого официально объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов, сообщает в понедельник CNN.

Результаты подсчета голосов выборщиков подтвердила вице-президент США Камала Харрис, которая руководила процессом в качестве председателя Сената.

Телеканал отмечает, что подсчет прошел спокойно и без нарушений.

Данная процедура является формальной - количество голосов выборщиков, которое получили кандидаты, было известно после окончания подсчета голосов избирателей.

По результатам выборов президента, прошедших в США 5 ноября, республиканец Дональд Трамп получил 312 голосов выборщиков, его соперница от Демократической партии Камала Харрис - 226. Для победы необходимо как минимум 270 голосов.

Дональд Трамп Конгресс США
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